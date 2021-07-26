Локализован пожар в жилом доме Ростова-на-Дону
26 июля 202102:03
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Ростове-на-Дону на площади 350 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.
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В настоящее время к ликвидации пожара привлечены более 130 человек и более 40 единиц техники.
Как сообщалось, в результат пожара из здания эвакуировали 18 человек, пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru