Локализован пожар в жилом доме Ростова-на-Дону

Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Ростове-на-Дону на площади 350 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

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В настоящее время к ликвидации пожара привлечены более 130 человек и более 40 единиц техники.

Как сообщалось, в результат пожара из здания эвакуировали 18 человек, пострадавших нет.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ПожарыРостов-на-Дону
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