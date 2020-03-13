Летевший из Мехико в Барселону самолет подал сигнал SOS

Командир экипажа авиалайнера Boeing 787-8, выполнявшего полёт из Мехико в Барселону, подал сигнал бедствия. Как сообщает РЕН ТВ, причина экстренного вызова сейчас уточняются.

Известно, что самолет принадлежит мексиканской авиакомпании Aeromexico. Другие подробности пока не приводятся.

Boeing 787 Dreamliner — широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолёт. 787-8 - базовый вариант семейства, вмещает до 250 пассажиров, обладает дальностью полёта 13 600 км.

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Фото: aeromexico.com
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