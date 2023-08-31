Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали
Масштабный лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован. Об этом сообщил в Telegram-канале глава муниципального образования Алексей Богодистов.
«11.00 — полная ликвидация пожара», — написал градоначальник.
Богодистов отметил, что лесной пожар стал самым крупным для Геленджика с 2015 года.
Накануне огонь, который распространился на площади 118 га, локализовали. К тушению привлекали в том числе добровольцев, два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии, пишет «Свободная пресса». По данным Авиалесоохраны, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru