Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали

Масштабный лесной пожар в Геленджике полностью ликвидирован. Об этом сообщил в Telegram-канале глава муниципального образования Алексей Богодистов.

Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной пожара в Геленджике

«11.00 — полная ликвидация пожара», — написал градоначальник.

Богодистов отметил, что лесной пожар стал самым крупным для Геленджика с 2015 года.

Накануне огонь, который распространился на площади 118 га, локализовали. К тушению привлекали в том числе добровольцев, два вертолета Ми-8 и два самолета-амфибии, пишет «Свободная пресса». По данным Авиалесоохраны, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Лесные ПожарыКраснодарский Край

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