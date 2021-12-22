Лейтенант полиции в Башкирии найден мёртвым в поле

Тело молодого сотрудника министерства внутренних дел с огнестрельным ранением головы обнаружено в Башкирии. 25-летний лейтенант полиции служил в Аургазинском районе республики.

Полицейский накануне перестал выходить на связь с начальством во время смены. В итоге его нашли вечером мертвым в автомобиле «Нива» в поле недалеко от дороги в окрестностях села Толбазы. Возле тела лежал табельный пистолет.

В МВД Башкирии начали проверку для установления обстоятельств смерти сотрудника. К выяснению подключился также Следственный комитет. Сослуживцы положительно отзываются о погибшем, он не имел взысканий от начальства. У него осталась жена и двое маленьких детей.

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ТЕГИ:БашкирияСмертьПолиция
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