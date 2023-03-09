Лавров: стыдно все сваливать на «украинского олигарха»
Позорными назвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров расследования западных СМИ диверсии с подрывами газопроводов «Северного потока» и «Северного потока 2», сообщает ТАСС. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом в Москве.
Так, глава МИД РФ прокомментировал сообщения газет New York Times и Zeit, которые рассказали об «украинском следе» в теракте с газопроводами.
«Сваливать все на украинского олигарха – стыдно», - подчеркнул Лавров.
Ранее, как сообщала НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил выход публикаций о подрывах «Северных потоков».
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