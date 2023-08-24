Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о гибели Пригожина
По теме катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина необходимо ориентироваться на факты, а не публикации западной прессы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Глава ведомства отметил, что после крушения самолета оперативно началось расследование и заведено уголовное дело.
«Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», - сказал Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».
Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились 10 человек. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он назвал Пригожина человеком сложной судьбы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru