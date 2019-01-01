Лайнер Utair подал сигнал об аварии над Каунасом

Лайнер авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации на борту. Как сообщает ТАСС, случилось это в тот момент, когда самолёт находился над литовским городом Каунас. Boeing-737 выполнял рейс Москва — Берлин.

Как уточняет Ura.ru, борт отправился в полёт из аэропорта Внуково с опозданием в 11:24 по московскому времени. В районе Каунаса лайнер неожиданно совершил разворот и резко начал снижаться, следует из информации портала Flight radar.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что комментарии по ситуации последуют позднее.

