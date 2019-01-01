Происшествия
В пресс-службе авиакомпании заявили, что комментарии по ситуации последуют позднее.
Лайнер Utair подал сигнал об аварии над Каунасом
8 июля13:28
Лайнер авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации на борту. Как сообщает ТАСС, случилось это в тот момент, когда самолёт находился над литовским городом Каунас. Boeing-737 выполнял рейс Москва — Берлин.
Как уточняет Ura.ru, борт отправился в полёт из аэропорта Внуково с опозданием в 11:24 по московскому времени. В районе Каунаса лайнер неожиданно совершил разворот и резко начал снижаться, следует из информации портала Flight radar.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что комментарии по ситуации последуют позднее.
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Фото: Wikimedia Commons
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