Курский губернатор сообщил об обстреле электроподстанции в Теткино

Чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров в ближайшие дни будут в 12 российских регионах

На электроподстанцию поселка Тёткино в Курской области рано утром попали пять снарядов

В зоне боевых действий на Украине работают четыре бронепоезда

Товары из Евросоюза на более чем $1 млрд исчезли во время транзита по территории России

Средний бюджет россиянина для отпуска за год вырос до 46 тыс. руб. за неделю