Курский губернатор сообщил об обстреле электроподстанции в Теткино

Украинские силовики утром 11 мая обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«Зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В результате обстрела было частично нарушено электроснабжение, отмечает телеканал «360». Специалисты начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация.

Накануне силы ПВО сбили украинский беспилотник над деревней Толмачево под Курском, обломки повредили газовую трубу и фасад дома, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:УкраинаОбстрелКурская Область

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