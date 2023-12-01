Курьер в Санкт-Петербурге угрожал водителю топором
Курьер с топором угрожал таксисту и повредил его автомобиль. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
По словам потерпевшего, на Вознесенском проспекте, 41, вечером 30 ноября курьер одного из маркетплэйсов угрожал ему топором и повредил его автомобиль Kia. В итоге таксист смог объехать агрессивного мужчину.
В полиции отметили, что выясняют личность злоумышленника.
По данным местных СМИ, доставщик работал со «ВкусВиллом», компания уже отключила его от системы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru