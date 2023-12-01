Курьер в Санкт-Петербурге угрожал водителю топором

Курьер с топором угрожал таксисту и повредил его автомобиль. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

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По словам потерпевшего, на Вознесенском проспекте, 41, вечером 30 ноября курьер одного из маркетплэйсов угрожал ему топором и повредил его автомобиль Kia. В итоге таксист смог объехать агрессивного мужчину.

В полиции отметили, что выясняют личность злоумышленника.

По данным местных СМИ, доставщик работал со «ВкусВиллом», компания уже отключила его от системы.

Ранее в Москве продавец шаурмы устроил погоню с ножом за недовольным покупателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкт-ПетербургТаксиНападение

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