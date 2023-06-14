Кровля жилого дома горит в Казани на площади 1,6 тысяч кв м

Кровля жилого дома полыхает в Казани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.

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По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Местные СМИ сообщают, что всего из дома эвакуировались 130 человек, еще двоих вынесли спасатели. Уточняется, что пожару присвоили 4-й ранг сложности. Между тем, мэрия города обещает разместить погорельцев в гостинице.

Около горящего дома развернули оперативный штаб, отмечают «Невские Новости».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:КазаньПожарПожарные

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