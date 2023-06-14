Кровля жилого дома горит в Казани на площади 1,6 тысяч кв м
14 июня 202320:04
Кровля жилого дома полыхает в Казани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.
Местные СМИ сообщают, что всего из дома эвакуировались 130 человек, еще двоих вынесли спасатели. Уточняется, что пожару присвоили 4-й ранг сложности. Между тем, мэрия города обещает разместить погорельцев в гостинице.
Около горящего дома развернули оперативный штаб, отмечают «Невские Новости».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru