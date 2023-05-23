Кремль высказался о диверсантах в Белгородской области

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал присутствие этнических русских в составе диверсантов, которые накануне вторглись на территорию Российской Федерации.

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Отвечая на вопрос об их присутствии в ходе атаки на Белгородскую область, Песков призвал исходить из того, что «все они - украинские боевики».

Политик добавил ,что специальная военная операция на Украине продолжается, чтобы не допускать подобного впредь.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Дмитрий ПесковБелгород

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