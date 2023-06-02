Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии

Депутат красноярского горсовета Игорь Гринев оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил, сообщили в объединенной краевой пресс-службе судов.

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Установлен, что мужчина выложил в соцсети посты о дискредитирующих армию событиях, информация в которых не соответствует официальным данным российского оборонного ведомства.

Сообщается, что решение пока не вступило в законную силу.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:СудыКрасноярск

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