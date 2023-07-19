Константинов заявил, что на ликвидацию последствий пожара на полигоне понадобится до двух дней

Ликвидация последствий пожара на полигоне в Кировском районе Крыма займет один-два дня. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Власти Крыма сняли с маршрутов в Феодосии автобусы и направили к месту пожара на полигоне

По словам политика, на объекте продолжается детонация боеприпасов. При этом повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее стало известно, что на военном полигоне в Крыму произошел пожар. Из-за ЧП перекрыли часть трассы «Таврида», из прилегающей зоны временно эвакуируют более двух тысяч человек, отмечает Свободная пресса. По данным местных властей, никто не пострадал. Причины возгорания установят следственные органы.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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