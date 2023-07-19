Константинов заявил, что на ликвидацию последствий пожара на полигоне понадобится до двух дней
Ликвидация последствий пожара на полигоне в Кировском районе Крыма займет один-два дня. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов, передает РИА Новости.
По словам политика, на объекте продолжается детонация боеприпасов. При этом повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее стало известно, что на военном полигоне в Крыму произошел пожар. Из-за ЧП перекрыли часть трассы «Таврида», из прилегающей зоны временно эвакуируют более двух тысяч человек, отмечает Свободная пресса. По данным местных властей, никто не пострадал. Причины возгорания установят следственные органы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru