Конфликт со стрельбой произошел на юге столицы, есть пострадавшие
7 августа00:34
На юге Москвы произошел уличный инцидент, в результате которого пострадали два человека. Участники конфликта, открывшие стрельбу из пневматики, скрылись с места происшествия на машине, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
По информации агентства, один из пострадавших был госпитализирован.
Детали случившегося устанавливаются. Полиция начала поиск скрывшихся нарушителей порядка.
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