Конфликт со стрельбой произошел на юге столицы, есть пострадавшие

На юге Москвы произошел уличный инцидент, в результате которого пострадали два человека. Участники конфликта, открывшие стрельбу из пневматики, скрылись с места происшествия на машине, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

По информации агентства, один из пострадавших был госпитализирован.

Детали случившегося устанавливаются. Полиция начала поиск скрывшихся нарушителей порядка.

