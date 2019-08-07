Конфликт со стрельбой произошел на юге столицы, есть пострадавшие

На юге Москвы произошел уличный инцидент, в результате которого пострадали два человека. Участники конфликта, открывшие стрельбу из пневматики, скрылись с места происшествия на машине, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

По информации агентства, один из пострадавших был госпитализирован.

Детали случившегося устанавливаются. Полиция начала поиск скрывшихся нарушителей порядка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПолицияСтрельбаМосква

NSN logoНСН