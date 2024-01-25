Командиром сбитого Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин

Командиром российского самолета Ил-76, который был сбит над территорией Белгородской области, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин, сообщил в Telegram губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

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По его словам, воздушное судно было «подло» сбито «киевскими нацистами». Глава региона указал, что экипаж самолета совершил подвиг, уведя подбитый самолет от села Яблоново, чтобы не пострадало гражданское население.

Егоров от имени всех жителей области принес соболезнования родным Беззубкина и близким всех членов экипажа.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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