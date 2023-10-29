Количество жертв аварии на шахте в Казахстане превысило 40
29 октября 202312:49
В число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42. Об этом заявили в МЧС Казахстана.
«По состоянию на 15:00 (12:00 мск) обнаружены тела 42 погибших», — отмечается в тексте.
Спасатели продолжаю поиск оставшихся горняков.
Ранее в Казахстане 29 октября объявлен днём траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Такое решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru