Количество жертв аварии на шахте в Казахстане превысило 40

В число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42. Об этом заявили в МЧС Казахстана.

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью горняков в Казахстане

«По состоянию на 15:00 (12:00 мск) обнаружены тела 42 погибших», — отмечается в тексте.

Спасатели продолжаю поиск оставшихся горняков.

Ранее в Казахстане 29 октября объявлен днём траура по жертвам аварии на шахте в Караганде. Такое решение принял президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: donland.ru
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