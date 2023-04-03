Количество пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 32

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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Накануне в заведении на Университетской набережной прогремел взрыв. В кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), он погиб. Также сообщалось о 25 пострадавших, напоминает РЕН ТВ. Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве военкора — предположительно, девушка 1997 года рождения принесла в кафе взрывное устройство.

«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава.

Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пишет Ura.ru.

В ведомстве также подтвердили, что в результате взрыва погиб один человек.

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ФОТО: Соцсети
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