Количество пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло до 32
Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Накануне в заведении на Университетской набережной прогремел взрыв. В кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), он погиб. Также сообщалось о 25 пострадавших, напоминает РЕН ТВ. Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве военкора — предположительно, девушка 1997 года рождения принесла в кафе взрывное устройство.
«По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава.
Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пишет Ura.ru.
В ведомстве также подтвердили, что в результате взрыва погиб один человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru