Количество погибших в Израиле россиян выросло до 16

Количество погибших россиян в Израиле в результате атаки движения «ХАМАС» возросло до 16, сообщило российское посольство в стране.

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Кроме того, еще восемь россиян числятся пропавшими без вести.

Ранее, 12 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает с Каиром вопросы эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта. Тогда же она отметила, что Евросоюз должен включиться в урегулирование военных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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