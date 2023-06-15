Количество госпитализированных после отравления шаурмой в Братске выросло до 35

Число попавших в больницу после отравления шаурмой в Братске увеличилось до 35, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Иркутской области задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

Таким образом, количество госпитализированных увеличилось на шесть человек.

По последним данным в Братске после употребления шаурмы отравились 62 человека. Роспотребнадзор по Иркутской области назвал сальмонеллу причиной массового отравления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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