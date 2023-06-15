Количество госпитализированных после отравления шаурмой в Братске выросло до 35
15 июня 202314:37
Число попавших в больницу после отравления шаурмой в Братске увеличилось до 35, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Таким образом, количество госпитализированных увеличилось на шесть человек.
По последним данным в Братске после употребления шаурмы отравились 62 человека. Роспотребнадзор по Иркутской области назвал сальмонеллу причиной массового отравления.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru