Катер винтами повредил ноги плавающей в реке девочке под Самарой
31 июля 202314:05
В Самарской области катер изрубил ноги 12-летней девочке, которая купалась в реке Сок в районе села Малая Царевщина, сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК России.
В ведомстве отметили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут водителя катера.
Отмечается, что ЧП произошло вечером 30 июля. Пострадавшую девочку доставили в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.
Ранее стало известно, что за несколько дней из-за непогоды в 17 российских региона погибли 11 человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru