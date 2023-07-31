Катер винтами повредил ноги плавающей в реке девочке под Самарой

В Самарской области катер изрубил ноги 12-летней девочке, которая купалась в реке Сок в районе села Малая Царевщина, сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК России.

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В ведомстве отметили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут водителя катера.

Отмечается, что ЧП произошло вечером 30 июля. Пострадавшую девочку доставили в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что за несколько дней из-за непогоды в 17 российских региона погибли 11 человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Самарская ОбластьПострадавшиеРебенокСледственный Комитет Рф

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