Катер с российскими туристами затонул у острова Пхукет
Перевозивший российских туристов прогулочный катер Martini затонул близ острова Пхукет. Об этом сообщили в туристической полиции провинции.
Инцидент произошел во вторник. В момент ЧП на катере находились шесть россиян и три гражданина Таиланда, все они успели спастись, отмечает телеканал «360».
«Все туристы были подобраны прибывшей на место инцидента лодкой Panwa princess, после чего их доставили в гостиницу», — приводит сообщение полиции ТАСС.
По предварительным данным, причиной ЧП стало попадание воды в машинное отделение. Никто не пострадал.
Ранее у острова Пхукет потерпел крушение скоростной катер с россиянами, пострадали шесть человек, кроме того, погибла пятилетняя девочка, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru