Кардашьян получила один евро компенсации после ограбления на €9 млн

Кардашьян пояснила, что цель иска заключалась не в получении денег, а в официальном признании вины грабителей и фиксации моральной ответственности за пережитую психологическую травму.

Аналогичную символическую компенсацию в размере одного евро запросила и получила стилист звезды Симон Харуш. Ночной портье, которого грабители связали и под угрозой оружия заставили открыть номер, запросил €550 тыс., однако суд назначил ему около €110 тыс. Размер компенсации ущерба для самого Hotel de Pourtales составил €50 тыс.

Ограбление произошло в октябре 2016 года во время Недели высокой моды в Париже, когда бандиты ворвалась в номер Кардашьян, связали ее и похитили все драгоценности, включая обручальное кольцо стоимостью $4 млн, подаренное Канье Уэстом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

