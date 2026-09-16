Кардашьян получила один евро компенсации после ограбления на €9 млн
Парижский суд вынес решение о компенсациях по делу об ограблении Ким Кардашьян в 2016 году, когда из её номера были похищены драгоценности на сумму около €9 млн. По желанию самой звезды суд присудил ей выплату в размере одного евро, сообщает «Коммерсант».
Кардашьян пояснила, что цель иска заключалась не в получении денег, а в официальном признании вины грабителей и фиксации моральной ответственности за пережитую психологическую травму.
Аналогичную символическую компенсацию в размере одного евро запросила и получила стилист звезды Симон Харуш. Ночной портье, которого грабители связали и под угрозой оружия заставили открыть номер, запросил €550 тыс., однако суд назначил ему около €110 тыс. Размер компенсации ущерба для самого Hotel de Pourtales составил €50 тыс.
Ограбление произошло в октябре 2016 года во время Недели высокой моды в Париже, когда бандиты ворвалась в номер Кардашьян, связали ее и похитили все драгоценности, включая обручальное кольцо стоимостью $4 млн, подаренное Канье Уэстом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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