Каратиста Живодёра задержали в Омске за истязание младенца
Каратиста по Павла Живодёра задержали за избиение 9-месячного ребёнка сожительницы в Омске. Мужчина регулярно бил младенца по голове.
По данным Следственного комитета, каратист «отрабатывал приёмы» на младенце, когда матери ребёнка не было дома. Мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибами и судорожным синдромом.
В отношении 32-летнего Живодёра следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Решается вопрос об аресте.
В семье есть и другие дети - одного четыре года, и чуть больше одного года. Все они Живодёру неродные. Сейчас дети отправлены в Дом ребенка.
Знакомые рассказывают, что Павел мечтал заниматься с детьми и учить их карате.
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