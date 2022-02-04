Каратист Живодёр арестован в Омске за истязание младенца
Суд в Омске арестовал мужчину обвиняемого в истязании девятимесячного ребенка сожительницы. Об этом сообщается на сайте говорится на сайте СУ СК РФ по Омской области.
Суд и следствие объяснили свое решение тем, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, «вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости». Правоохранители и суд полагают, что подозреваемый, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда.
Накануне Павел Живодёр был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».
По версии следствия, когда мать младенца была в отъезде, оставшийся с ее тремя детьми сожитель систематически наносил множественные удары руками по голове девятимесячному мальчику, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс, пытаясь успокоить.
Живодёр профессионально занимается карате и имеет черный пояс.
Ребенок после издевательств попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Двое других малолетних детей сейчас находятся в специализированном доме ребенка.
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