Каратист Живодёр арестован в Омске за истязание младенца

Суд в Омске арестовал мужчину обвиняемого в истязании девятимесячного ребенка сожительницы. Об этом сообщается на сайте говорится на сайте СУ СК РФ по Омской области.

Суд и следствие объяснили свое решение тем, что мужчина обвиняется в совершении тяжкого преступления, «вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости». Правоохранители и суд полагают, что подозреваемый, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда.

Накануне Павел Живодёр был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

По версии следствия, когда мать младенца была в отъезде, оставшийся с ее тремя детьми сожитель систематически наносил множественные удары руками по голове девятимесячному мальчику, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс, пытаясь успокоить.