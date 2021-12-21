«Какая драка?»: Отец девятилетней студентки МГУ объяснил потасовку с охраной

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений прокомментировал скандальную ситуацию, возникшую в здании университета ранее сегодня.

Тепляков отверг версию, согласно которой, он стал участником потасовки с охранниками вуза. «Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео?», - заметил отец. Он уточнил, что написал заявление в полицию «о незаконном удержании и лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов».

По словам Теплякова, он требовал вернуть свою дочь, в результате был вызван наряд полиции. Отец также утверждал, что преподаватели нарушили процедуру сдачи экзамена: не предупредили родителей и не огласили критерии оценки знаний. Кроме того, девятилетней студентке не разрешили сдать экзамен в устной форме.

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Видео конфликта отца девочки с сотрудниками МГУ ранее опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». На нем видно, как секьюрити держат Теплякова, который в этот момент пытается прорваться к другому мужчине с громкими выкриками.

В пресс-службе психологического факультета МГУ пояснили, что преподавателей пришлось закрыть в аудитории ради их безопасности. В комиссию, принимавшую экзамен у Алисы Тепляковой, входили профессора и кандидаты наук. После происшествия их вывели через чёрный ход.

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Фото: скриншот НТВ
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