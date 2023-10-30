Избивавшую восьмимесячного сына москвичку поместили в СИЗО

Задержанной вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Она останется под стражей до 28 декабря.

Уточняется, что ребенка 2023 года рождения обнаружили в квартире на Нижегородской улице 28 октября. У мальчика были зафиксированы множественные телесные повреждения. Его экстренно госпитализировали, а мать задержали.

Следствие установило, что женщина систематически избивала сына. Ее уже лишили родительских прав в отношении двоих старших детей.

Ранее двоих восьмимесячных голодных близнецов обнаружили в московской квартире, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

