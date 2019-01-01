Происшествия

Из-за задымления был остановлен поезд «Аллегро»

29 мая22:24

Короткое замыкание спровоцировало сильное задымление в пятом вагоне международного скоростного поезда «Аллегро» сообщением Петербург-Хельсинки, сообщает «Интерфакс». Состав остановили на станции «Белоостров».

Никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Поезд продолжил движение в Хельсинки.

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По техническим причинам опоздание составит около получаса.

Информация о пожаре в поезде не подтвердилась.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Железнодорожный Транспорт