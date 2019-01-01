Из-за задымления был остановлен поезд «Аллегро»
Короткое замыкание спровоцировало сильное задымление в пятом вагоне международного скоростного поезда «Аллегро» сообщением Петербург-Хельсинки, сообщает «Интерфакс». Состав остановили на станции «Белоостров».
Никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Поезд продолжил движение в Хельсинки.
По техническим причинам опоздание составит около получаса.
Информация о пожаре в поезде не подтвердилась.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей