Из-за наводнения в Херсонской области погибли 25 человек

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обе стороны Днепра. Некоторые села полностью ушли под воду. По последним данным, российские власти, контролирующие левый берег реки, эвакуировали 7,8 тыс. человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных гражданина. 1,9 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения. Ранее власти Украины сообщали, что на правом берегу Днепра в Херсонской области погибли 10 человек, еще два человека погибли в Николаевской области.

Украина и Россия обвиняют друг друга в произошедшем.







