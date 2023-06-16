Из-за наводнения в Херсонской области погибли 25 человек

В результате наводнения населенных пунктов, спровоцированного разрушением Каховской ГЭС, количество погибших увеличилось до 25 человек, еще 17 жителей пропали без вести. Об этом сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме. Накануне Сальдо сообщил о 18 погибших.

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Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обе стороны Днепра. Некоторые села полностью ушли под воду. По последним данным, российские власти, контролирующие левый берег реки, эвакуировали 7,8 тыс. человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных гражданина. 1,9 тыс. из них находятся в пунктах временного размещения. Ранее власти Украины сообщали, что на правом берегу Днепра в Херсонской области погибли 10 человек, еще два человека погибли в Николаевской области.

Украина и Россия обвиняют друг друга в произошедшем.



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ФОТО: Администрация Новой Каховки
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