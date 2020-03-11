Из шахты «Заполярная-2» эвакуируют горняков из-за задымления
11 марта 202023:14
Из шахты "Заполярная-2" в республике Коми ведется эвакуация горняков в связи с задымлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
По данным агентства, 84 горняка уже вышли на поверхность, продолжается эвакуация еще 158 рабочих.
Информация о задымлении в шахте на блоке «Воркутинская» поступило около 22 часов вечера. На месте работают 5 отделений спасателей.
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