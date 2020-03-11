Из шахты «Заполярная-2» эвакуируют горняков из-за задымления

Из шахты "Заполярная-2" в республике Коми ведется эвакуация горняков в связи с задымлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По данным агентства, 84 горняка уже вышли на поверхность, продолжается эвакуация еще 158 рабочих.

Информация о задымлении в шахте на блоке «Воркутинская» поступило около 22 часов вечера. На месте работают 5 отделений спасателей.







