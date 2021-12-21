Из горящего в Томске супермаркета «Лента» эвакуировали всех посетителей

Возгорание произошло примерно в 11.06 утра по московскому времени на улице Елизаровых, дом 13. По данным источника, когда пожарные прибыли на место происшествия, из-под крыши здания шел густой дым. У здания обрушилась кровля на площади три с половиной тысячи квадратных метров.

Отмечается, что в местное отделение скорой помощи информация о пострадавших не поступала.