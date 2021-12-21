Из горящего в Томске супермаркета «Лента» эвакуировали всех посетителей

Всех посетителей горящего гипермаркета «Лента» в Томске эвакуировали. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор региона Сергей Жвачкин.

Сообщается об эвакуации примерно 200 человек.

Губернатор успокоил жителей города и подчеркнул, что экстренные службы устранят ЧП.

Кровля горящего гипермаркета «Лента» обрушилась в Томске

Возгорание произошло примерно в 11.06 утра по московскому времени на улице Елизаровых, дом 13. По данным источника, когда пожарные прибыли на место происшествия, из-под крыши здания шел густой дым. У здания обрушилась кровля на площади три с половиной тысячи квадратных метров.

Отмечается, что в местное отделение скорой помощи информация о пострадавших не поступала.

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ФОТО: Скрин с видео
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