Из горящего в Томске супермаркета «Лента» эвакуировали всех посетителей
Всех посетителей горящего гипермаркета «Лента» в Томске эвакуировали. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор региона Сергей Жвачкин.
Сообщается об эвакуации примерно 200 человек.
Губернатор успокоил жителей города и подчеркнул, что экстренные службы устранят ЧП.
Возгорание произошло примерно в 11.06 утра по московскому времени на улице Елизаровых, дом 13. По данным источника, когда пожарные прибыли на место происшествия, из-под крыши здания шел густой дым. У здания обрушилась кровля на площади три с половиной тысячи квадратных метров.
Отмечается, что в местное отделение скорой помощи информация о пострадавших не поступала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru