Из горящего дома в Москве эвакуировали более 400 человек

Из горящего шестиэтажного дома в Москве у станции метро «Аэропорт» эвакуированы более 400 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Количество пострадавших от пожара на пермском газопроводе увеличилось до восьми

Горит кровля. Площадь возгорания сначала составляла две тысячи квадратных метров, позднее возросла до четырех тысяч. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в ТЦ «Светофор» в подмосковных Люберцах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры