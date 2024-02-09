Из горящего дома в Москве эвакуировали более 400 человек
9 февраля 202402:02
Из горящего шестиэтажного дома в Москве у станции метро «Аэропорт» эвакуированы более 400 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Горит кровля. Площадь возгорания сначала составляла две тысячи квадратных метров, позднее возросла до четырех тысяч. Данных о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в ТЦ «Светофор» в подмосковных Люберцах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru