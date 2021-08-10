Историческое здание рухнуло в Симферополе. Видео

Историческое здание бывшей Крымской государственной филармонии частично обрушилось в центре Симферополя. Рухнули одна стена и перекрытия, сообщает городская администрация.

Дом XIX века постройки расположен на улице Пушкина. В результате происшествия никто не пострадал. Доступ в здание ограничен, квартал оцеплен. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета.

По уточнённым данным на объекте проводилась реконструкция. По первоначальной версии, причиной обрушения стали действия рабочих, которые повредили несущую стену. Следователи инициировали проверку по факту возможного нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Кроме того, прокуратура проверит исполнение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Здание было возведено в 1871 году. Филармония открылась там в середине 1930-х годов, ранее там размещалась Городская дума и управа. Сейчас в здании работают магазины, центральная городская библиотека имени Пушкина, детская поликлиника.