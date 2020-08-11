Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
Состояние артиста Михаила Ефремова, которого госпитализировали из зала суда, врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что его жизни ничего не угрожает. Диагноз Ефремову еще не установлен, однако на томографии признаки инсульта не обнаружились. Предположительно, с актером произошло менее серьезное нарушение, вызванное с недостаточностью кровообращения в мозге.
Артист находится в Боткинской больнице в Москве.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике превысил скорость, выскочил на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений. Дело Михаила Ефремова начали рассматривать по существу. Сам актер не признает свою вину, так как не помнит детали ДТП из-за сильного алкогольного опьянения.
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