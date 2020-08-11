Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации

Отмечается, что его жизни ничего не угрожает. Диагноз Ефремову еще не установлен, однако на томографии признаки инсульта не обнаружились. Предположительно, с актером произошло менее серьезное нарушение, вызванное с недостаточностью кровообращения в мозге.

Артист находится в Боткинской больнице в Москве.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике превысил скорость, выскочил на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений. Дело Михаила Ефремова начали рассматривать по существу. Сам актер не признает свою вину, так как не помнит детали ДТП из-за сильного алкогольного опьянения.

