Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации

Состояние артиста Михаила Ефремова, которого госпитализировали из зала суда, врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Суд, инсульт, реанимация: Михаил Ефремов госпитализирован

Отмечается, что его жизни ничего не угрожает. Диагноз Ефремову еще не установлен, однако на томографии признаки инсульта не обнаружились. Предположительно, с актером произошло менее серьезное нарушение, вызванное с недостаточностью кровообращения в мозге.

Артист находится в Боткинской больнице в Москве.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике превысил скорость, выскочил на встречную полосу на Садовом кольце в районе Смоленской-Сенной площади, и протаранил микрогрузовик, водитель которого скончался в больнице от полученных повреждений. Дело Михаила Ефремова начали рассматривать по существу. Сам актер не признает свою вину, так как не помнит детали ДТП из-за сильного алкогольного опьянения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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