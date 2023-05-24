Источник: Неизвестный со взрывчаткой пытался прорваться на территорию Ростовской области
Неизвестный мужчина с неустановленным самодельным взрывным устройством попытался прорваться на территорию Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
ЧП произошло в районе автомобильного пункта пропуска «Весело-Вознесенка».
«Неизвестный перелез через забор и бежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов», — отмечает СМИ.
Пограничников подняли по тревоге, при задержании злоумышленник погиб. Личность мужчины пока не установлена.
Ранее в Ростовской области обнаружили трехметровый дрон-разведчик, напоминает Ura.ru. Аппарат, прилетевший с территории Украины, занимался наводкой на газораспределительную станцию, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru