Хозяйка квартиры в Сочи: на упавшем балконе не было дефектов

По словам женщины, полтора месяца назад они сами находились там и не замечали каких-то явных изъянов конструкции. «Да (выходили на балкон), ничего не было…Там ничего не стояло, даже табуретки», — заявила собственница квартиры Оксана.

Она отметила, что информация о том, что собственники забыли предупредить своих гостей о шаткости конструкции не соответствует действительности.

Многоквартирный жилой дом по улице Донская, 13 был построен в 1958 году, он не был признан аварийным.

6 ноября двое мужчин и женщина были в съемной квартире, которая расположена на пятом этаже здания. Когда они вышли на балкон, то он обрушился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

