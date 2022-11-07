Хозяйка квартиры в Сочи: на упавшем балконе не было дефектов
Хозяйка квартиры в жилом доме в Сочи, в котором упал балкон с людьми, сообщила, что признаков на обрушение не было.
По словам женщины, полтора месяца назад они сами находились там и не замечали каких-то явных изъянов конструкции. «Да (выходили на балкон), ничего не было…Там ничего не стояло, даже табуретки», — заявила собственница квартиры Оксана.
Она отметила, что информация о том, что собственники забыли предупредить своих гостей о шаткости конструкции не соответствует действительности.
Многоквартирный жилой дом по улице Донская, 13 был построен в 1958 году, он не был признан аварийным.
6 ноября двое мужчин и женщина были в съемной квартире, которая расположена на пятом этаже здания. Когда они вышли на балкон, то он обрушился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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