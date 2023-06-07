Губернатор: ВСУ обстреляли Шебекино «Градами»

По его словам, более 40 украинских снарядов упали на территорию промзоны. В результате происшествия произошло возгорание. В различных частях города зафиксировано еще около 20 прилетов.

Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее Гладков сообщал, что Беспилотники атаковали Шебекинский округ 26 раз за сутки, передает «Радиоточка НСН».

