Губернатор: ВСУ обстреляли Шебекино «Градами»
7 июня 202314:01
Украинская сторона обстреляла город Шебекино Белгородской области из РСЗО «Град», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, более 40 украинских снарядов упали на территорию промзоны. В результате происшествия произошло возгорание. В различных частях города зафиксировано еще около 20 прилетов.
Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал.
Ранее Гладков сообщал, что Беспилотники атаковали Шебекинский округ 26 раз за сутки, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru