Губернатор: ВСУ обстреляли Шебекино «Градами»

Украинская сторона обстреляла город Шебекино Белгородской области из РСЗО «Град», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, более 40 украинских снарядов упали на территорию промзоны. В результате происшествия произошло возгорание. В различных частях города зафиксировано еще около 20 прилетов.

Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее Гладков сообщал, что Беспилотники атаковали Шебекинский округ 26 раз за сутки, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ШебекиноВСУОбстрелБелгород

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