Губернатор Севастополя: В городе сработала система ПВО

Система ПВО сработала в Севастополе утром 8 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе моряки сбили беспилотник

«По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», — написал Развожаев в Telegram-канале.

В конце октября украинские военные беспилотниками атаковали корабли на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, напоминает RT. По данным Минобороны, противник задействовал девять летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. В результате были незначительно повреждены морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в Южной бухте. Развожаев назвал атаку самой массированной с начала специальной военной операции, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымПВОСевастополь
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