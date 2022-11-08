Губернатор Севастополя: В городе сработала система ПВО

«По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», — написал Развожаев в Telegram-канале.

В конце октября украинские военные беспилотниками атаковали корабли на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, напоминает RT. По данным Минобороны, противник задействовал девять летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. В результате были незначительно повреждены морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в Южной бухте. Развожаев назвал атаку самой массированной с начала специальной военной операции, пишет «Свободная пресса».

