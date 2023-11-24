Губернатор: После атаки БПЛА в Волгоградской области никто не пострадал
24 ноября 202309:30
Пострадавших в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область нет. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
Ранее Минобороны заявило, что средства ПВО уничтожили над Волгоградской областью три украинских беспилотника самолетного типа, напоминает телеканал «360».
«На территории Волгоградской области ... были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА», — приводит слова Бочарова официальный Telegram-канал администрации региона.
По словам губернатора, никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов не зафиксировано.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЭФ-2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке
- Билл Гейтс предрек переход на трехдневную рабочую неделю при развитии ИИ
- Губернатор: После атаки БПЛА в Волгоградской области никто не пострадал
- Глава финского МИД: Финляндия может огранить подачу заявок об убежище
- СМИ: Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов
- Китай вошел в топ крупнейших поставщиков виски в Россию
- В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов
- СМИ: На складе Wildberries в Электростали ищут уклонистов и нелегальных мигрантов
- Выручка арт-индустрии в Москве выросла за год на 19%
- Виктория Дайнеко раскритиковала пение Бузовой и Вали Карнавал
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru