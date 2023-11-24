Губернатор: После атаки БПЛА в Волгоградской области никто не пострадал

Пострадавших в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область нет. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

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Ранее Минобороны заявило, что средства ПВО уничтожили над Волгоградской областью три украинских беспилотника самолетного типа, напоминает телеканал «360».

«На территории Волгоградской области ... были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА», — приводит слова Бочарова официальный Telegram-канал администрации региона.

По словам губернатора, никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов не зафиксировано.

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ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиВолгоградская Область

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