Губернатор опроверг новый заход диверсантов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области опроверг заход диверсантов со стороны Украины в село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка Борисовского района. По его словам, информация об этом, опубликованная в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности.

«Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

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Глава региона уточнил, что эти населенные пункты подверглись обстрелу со стороны ВСУ, никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет.

Ранее сегодня Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 70 диверсантов, четырех боевыех бронированных машин и пяти пикапов в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»



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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:Военная ОперацияОбстрелБелгород

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