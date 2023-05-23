Губернатор опроверг новый заход диверсантов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области опроверг заход диверсантов со стороны Украины в село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка Борисовского района. По его словам, информация об этом, опубликованная в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности.

«Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию», - написал Гладков в своем Telegram-канале.