Губернатор Гладков: ВСУ выпустили более 50 боеприпасов по Белгородской области

Украинская сторона за сутки выпустила по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Здания школы и ДК повреждены при обстреле села Куршановичи под Брянском

По его словам, в результате обстрелов повреждены два дома и хозпостройка.

Неподалеку от поселка Дальний в Валуйском городском округе сбили беспилотник самолетного типа. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что полученная армией Украины иностранная военная техника — барахло, сообщает «Профиль».

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Фото: t.me/gubernator_46
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