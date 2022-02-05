Грузовой Ту-204 запросил экстренную посадку в Шереметьево

Грузовой самолет DHL Ту-204 совершит экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем с шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Самолет Москва-Махачкала вернется в Шереметьево из-за проблем с шасси

«После вылета из Шереметьево в Лейпциг у самолета сработали датчики неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево», — рассказал собеседник агентства.

Самолет вырабатывал топливо на высоте около 1 800 м, затем вышел из зоны ожидания и начал подготовку к экстренной посадке. В Шереметьево направлены силы московского пожарно-спасательного гарнизона.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШереметьевоЭкстренная ПосадкаСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры