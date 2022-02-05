Грузовой Ту-204 запросил экстренную посадку в Шереметьево

«После вылета из Шереметьево в Лейпциг у самолета сработали датчики неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево», — рассказал собеседник агентства.

Самолет вырабатывал топливо на высоте около 1 800 м, затем вышел из зоны ожидания и начал подготовку к экстренной посадке. В Шереметьево направлены силы московского пожарно-спасательного гарнизона.

