Грузовой Ту-204 запросил экстренную посадку в Шереметьево
Грузовой самолет DHL Ту-204 совершит экстренную посадку в Шереметьево из-за проблем с шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«После вылета из Шереметьево в Лейпциг у самолета сработали датчики неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево», — рассказал собеседник агентства.
Самолет вырабатывал топливо на высоте около 1 800 м, затем вышел из зоны ожидания и начал подготовку к экстренной посадке. В Шереметьево направлены силы московского пожарно-спасательного гарнизона.
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