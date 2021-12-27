Грузовик с пропаном загорелся в Новой Москве на Киевском шоссе

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что есть опасность взрыва, к месту происшествия дополнительно высланы семь пожарных расчётов.

В Telegram-канале московского департамента транспорта говорится, что движение транспорта перекрыто в обе стороны, маршруты автобусов №№ 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002 и 1031 временно изменены - они следуют через Боровское шоссе.

Ранее пожар произошёл в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани, которая была перепрофилирована под лечение больных коронавирусом, сообщает Ura.ru.