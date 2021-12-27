Грузовик с пропаном загорелся в Новой Москве на Киевском шоссе
Грузовик с пропаном загорелся в результате ДТП, которое произошло в районе 36-го км Киевского шоссе в Новой Москве, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что есть опасность взрыва, к месту происшествия дополнительно высланы семь пожарных расчётов.
В Telegram-канале московского департамента транспорта говорится, что движение транспорта перекрыто в обе стороны, маршруты автобусов №№ 304, 304к, 309, 490, 1001, 1002 и 1031 временно изменены - они следуют через Боровское шоссе.
Ранее пожар произошёл в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани, которая была перепрофилирована под лечение больных коронавирусом, сообщает Ura.ru.
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