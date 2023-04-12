Группа «СЛОТ» попала в аварию после концерта в Комсомольске-на-Амуре

Отмечается, что ДТП произошло с участием автобуса коллектива и легкового автомобиля. В результате инцидента пострадавших нет.

Авария произошла во вторник на выезде из города. Транспортные средства получили незначительные повреждения, сообщили в местном ГИБДД.

PR-менеджер коллектива Анастасия Петрова подтвердила, что пострадавших в результате столкновения нет.