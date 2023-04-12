Группа «СЛОТ» попала в аварию после концерта в Комсомольске-на-Амуре
12 апреля 202313:49
Музыканты группы «СЛОТ» попали в аварию после концерта в Комсомольске-на-Амуре, сообщает телеграм-канал НАШЕ.
Отмечается, что ДТП произошло с участием автобуса коллектива и легкового автомобиля. В результате инцидента пострадавших нет.
Авария произошла во вторник на выезде из города. Транспортные средства получили незначительные повреждения, сообщили в местном ГИБДД.
PR-менеджер коллектива Анастасия Петрова подтвердила, что пострадавших в результате столкновения нет.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Совет Федерации одобрил законопроект о введении электронных повесток
- Си Цзиньпин: Необходимо повышать уровень подготовки военных
- Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ
- Группа «СЛОТ» попала в аварию после концерта в Комсомольске-на-Амуре
- В Генпрокуратуру поступила просьба проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ
- SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором
- Защита обжаловала арест Дарьи Треповой
- Песков: Закон об электронных повестках поможет упорядочить систему воинского учета в РФ
- Песков назвал незаконной деятельность биолабораторий США
- Песков: Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах
12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru