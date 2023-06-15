Гражданина Украины задержали в Подмосковье за поджог релейного шкафа
Подмосковные правоохранители задержали 45-летнего гражданина Украины. Его подозревают в поджоге релейного шкафа на перегоне Подольск — Гривно, сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что задержанный выполнял задания СБУ, которая отправляла ему видеоматериалы с информацией об изготовлении самодельных взрывных устройств. Также служба готовила его к террористическому акту в столичном регионе.
Устроить взрыв задержанный не успел. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
Ранее злоумышленник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в Самарской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru