Гражданина Украины задержали в Подмосковье за поджог релейного шкафа

Подмосковные правоохранители задержали 45-летнего гражданина Украины. Его подозревают в поджоге релейного шкафа на перегоне Подольск — Гривно, сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что задержанный выполнял задания СБУ, которая отправляла ему видеоматериалы с информацией об изготовлении самодельных взрывных устройств. Также служба готовила его к террористическому акту в столичном регионе.

Устроить взрыв задержанный не успел. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее злоумышленник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в Самарской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СБУЗадержаниеТеракт

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