Гражданина Украины задержали в Подмосковье за поджог релейного шкафа

Отмечается, что задержанный выполнял задания СБУ, которая отправляла ему видеоматериалы с информацией об изготовлении самодельных взрывных устройств. Также служба готовила его к террористическому акту в столичном регионе.

Устроить взрыв задержанный не успел. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее злоумышленник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге в Самарской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

