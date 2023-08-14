Гражданин России погиб в ДТП в Армении

Трагедия произошла в ночь на 14 августа на 90 км автотрассы «Ереван - Гюмри». Здесь столкнулись пассажирский микроавтобус, в котором находились 17 человек, и грузовой автомобиль.

В результате ДТП погибли 11 человек, шестеро были госпитализированы, в том числе пятеро в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

«Один из погибших пассажиров – гражданин России, этнический армянин», - уточнил Мурадян.

Ранее в Армении на трассе «Ереван — Ерасх — Мегри» в районе Араратской области в ущелье упал грузовик армянского Минобороны, в результате аварии погиб российский пограничник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

