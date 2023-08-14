Гражданин России погиб в ДТП в Армении
Губернатор Ширакской области Мушег Мурадян заявил, что один из 11 погибших в крупном ДТП в Армении был гражданином России армянского происхождения, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла в ночь на 14 августа на 90 км автотрассы «Ереван - Гюмри». Здесь столкнулись пассажирский микроавтобус, в котором находились 17 человек, и грузовой автомобиль.
В результате ДТП погибли 11 человек, шестеро были госпитализированы, в том числе пятеро в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.
«Один из погибших пассажиров – гражданин России, этнический армянин», - уточнил Мурадян.
Ранее в Армении на трассе «Ереван — Ерасх — Мегри» в районе Араратской области в ущелье упал грузовик армянского Минобороны, в результате аварии погиб российский пограничник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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