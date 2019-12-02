Грабители избили и украли у московской школьницы сумку за 1500 евро

В Москве двое злоумышленников кавказской внешности ограбили 16-летнюю школьницу, сообщает АГН Москва.

В полицию обратилась мать пострадавшей. Она заявила, что на подростка напали в подземном переходе на улице Зацепский Вал. Девушку ударили по лицу, после чего грабители отобрали у нее сумку за 1500 евро, зарядку для телефона на 4000 рублей, наушники Apple и транспортную карту.

Один из преступников был одет в черную толстовку, второй носил черную куртку.

В настоящее время устанавливается нанесенный ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

