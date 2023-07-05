Госслужба статистики Украины заявила о кибератаке

Также прекратилась передача статистики украинским властям, научным сообществам, СМИ и так далее.

Сейчас Госслужба статистики Украины и специалисты CERT-UA совместными усилиями пытаются устранить последствия кибератаки. Также нарушился централизованный учет деятельности предпринимателей, возникли перебои с оказанием помощи налоговым органам по контролю работы коммерческих предприятий.

Ранее «Лаборатория Касперского» заявила, что была обнаружена целевая кибератака на устройства Apple, принадлежащие сотрудникам компании по всему миру. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

