Голубев: В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА

Система противовоздушной обороны ночью отразила атаку беспилотного летательного аппарата на подлете к Каменску, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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По его словам, последствия на земле уточняются.

Ранее ПВО уничтожила над Домодедово два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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