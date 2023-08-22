Главу компании-организатора подземной экскурсии по Москве задержали
Гендиректора ООО «Спутник» — компании-организатора трагической подземной экскурсии по Москве — Александра Кима задержали в Санкт-Петербурге.
По информации Telegram-канала Mash, сейчас задержанного доставляют в столичный СК для проведения следственных мероприятий.
В Москве продолжаются поиски участников нелегальной экскурсии по коллекторам, превратившейся в смертельный аттракцион из-за воскресного проливного дождя.
Следственный комитет подтвердил гибель четырех человек и указал на трех причастных к организации подземного путешествия по руслу Неглинки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru