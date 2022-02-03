Глава СКР Бастрыкин заинтересовался проверкой «Ленкома»

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил особое внимание на проверку, которая проходит в знаменитом московском театре «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ведомство ранее обратился журналист. Он предполагает, что при проведении госзакупок в театре были совершены различного рода махинации.

Бастрыкин в связи с высоким общественным резонансом дела поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве А.А. Стрижову доложить о результатах проведенной проверки, а также о возможных случаях неправомерного завладения имуществом», — рассказали в пресс-службе СКР.