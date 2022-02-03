Глава СКР Бастрыкин заинтересовался проверкой «Ленкома»
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил особое внимание на проверку, которая проходит в знаменитом московском театре «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в ведомство ранее обратился журналист. Он предполагает, что при проведении госзакупок в театре были совершены различного рода махинации.
Бастрыкин в связи с высоким общественным резонансом дела поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве А.А. Стрижову доложить о результатах проведенной проверки, а также о возможных случаях неправомерного завладения имуществом», — рассказали в пресс-службе СКР.
Директор театра Марк Варшавер в связи с данным обращением в Следственный комитет России заявил, что учреждение работает законно. По его словам, об этом говорят результаты работы недавней комиссии, которая полтора месяца назад проверила всю внутреннюю документацию.
«При этом никаких нарушений не было выявлено», - подчеркнул директор.
Ранее режиссер-постановщик театра «Ленком» Ильдар Гилязев опроверг сообщения о нарушении госзакупок в учреждении и пригрозил «дать по уху» журналисту, попросившему Следственный комитет проверить театр на коррупцию.
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